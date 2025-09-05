Regionali, a sostegno di Occhiuto la lista di “Sud chiama Nord”

verso il voto

«Sud chiama Nord sarà presente con la propria lista alle elezioni regionali in Calabria di ottobre e con convinzione sosterremo il presidente Roberto Occhiuto. Il lavoro fatto in Calabria in questi anni è evidente a tutti e sposa in pieno quello che è il marchio di fabbrica di Sud chiama Nord: la buona amministrazione. Orgogliosi di metterci la faccia e di scendere in campo. Nelle nostre liste ospiteremo anche gli amici del partito Animalista, frutto di un lavoro sinergico fatto su temi comuni come la battaglia in Parlamento portata avanti da Sud chiama Nord che ha visto l’approvazione della norma sui reati contro gli animali. Legge che abbiamo sostenuto fortemente. Il percorso avviato da Cateno De Luca in Sicilia oggi si sta allargando sempre di più nelle altre regioni d’Italia. Per un Sud sempre più protagonista», lo affermano in una nota Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord e Francesco Gallo, deputato alla Camera di Sud chiama Nord.

