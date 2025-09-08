Terribile scia di sangue: tre morti sul lavoro in un giorno

la tragedia

Una drammatica scia di sangue ha segnato la giornata di oggi, da nord a sud. Tre i morti sul lavoro tra la provincia Catania, Monza e Torino.

Questa mattina attorno alle 8, a Riposto nel Catanese, è morto un operaio 50enne dopo essere precipitato da un’impalcatura di un ditta impegnata nell’ampliamento di capannoni. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri, gli uomini del Nucleo Ispettorato del Lavoro e dello Spresal.

L’altro incidente mortale è avvenuto questa mattina a Monza, dove un uomo di 48 anni ha perso la vita, verosimilmente, a seguito di un trauma da schiacciamento. Il tragico episodio si è verificato alle 10:58 in via Angelo Mauri, presso l’azienda Gusberti. Il lavoratore è stato rinvenuto in arresto cardiocircolatorio e il decesso è stato constatato sul posto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l’automedica, l’ambulanza, le Forze dell’Ordine e i soccorritori dell’Ats.

Altra tragedia sul lavoro ancora questa mattina a Torino. Qui, attorno alle 7,30 in via Genova, nella periferia sud della città, un uomo di 69 anni che stava operando su una gru è morto cadendo da un’altezza di 12 metri. Secondo una prima ricostruzione, sembra che l’uomo stesse sostituendo un cartellone pubblicitario presente sulla facciata del palazzo di fronte. Subito dopo l’accaduto sono intervenuti il personale dello Spresal e i carabinieri della stazione Lingotto.