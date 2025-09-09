«I nostri figli valgono più di una pagina». A Lamezia è bufera sulla disabilità. L’attacco a Murone: «Grave e inaudito»

IL CASO

LAMEZIA TERME La questione delle politiche sociali e della disabilità tornano di attualità con l’avvio dell’amministrazione comunale guidata dal nuovo sindaco, Mario Murone. Un “caso” emerso dopo la pubblicazione delle linee programmatiche, scorrendo tre le 60 pagine poi illustrate proprio questa mattina nel corso del consiglio comunale. Una sola pagina è stata dedicata ad un tema molto sentito a Lamezia Terme e dai lametini che da anni affrontano il caso districandosi tra silenzi e promesse raramente mantenute. Ragioni che hanno spinto le mamme dell’associazione “Oltre l’Autismo” ad inscenare un sit-in silenzioso promosso durante il consiglio comunale di stamattina.

«Abbiamo bisogno di chiarimenti»

«Abbiamo chiesto oltre 45 giorni fa un incontro con il sindaco Murone per parlare delle criticità che ci sono nel settore dei servizi sociali in merito alla disabilità. Non abbiamo ricevuto risposta e nel frattempo abbiamo letto le linee programmatiche in cui non sono stati presi in considerazione tanti problemi e tante questioni che riguardano i nostri ragazzi». Così ai microfoni del Corriere della Calabria Anna Maria Lucchino, Presidente dell’associazione “Oltre l’Autismo” di Catanzaro. Un sit-in silenzioso perché «c’è bisogno di chiarimenti e per chiedere all’amministrazione comunale se per loro la vita dei nostri figli nei prossimi 5 anni vale una sola paginetta». «Ai nostri figli mancano i servizi essenziali. Non c’è una programmazione dei fondi, non sappiamo niente dei 30 milioni di euro che dovrebbero essere nelle casse comunali delle vecchie annualità dei vari fondi e dell’assistenza scolastica ancora non si sa niente e lunedì comincia la scuola», spiega ancora.

«Ci sono tante questioni urgenti che andrebbero prese in considerazione, e di tutto ciò nelle linee programmatiche non leggiamo nulla. Per di più, ci sono anche ancora degli errori importanti sulla terminologia utilizzata nella disabilità, come “portatori di disabilità”. I nostri figli non hanno un bagaglio con scritto sopra “disabilità”, sono persone con disabilità ma ancora si fanno degli errori che ti saresti aspettato 15-20 anni fa». Problemi di forma e di sostanza. Perché «non si spiega né il come, né il perché e né quando e abbiamo 30 famiglie che hanno fatto richiesta di assistenza domiciliare entro il mese di dicembre, così come da bando, oggi è il 10 di settembre, il servizio ancora non è partito. I nostri figli sono persone con disabilità 24 ore su 24. Se non si fa una ricognizione dei fabbisogni dei cittadini con fragilità sociali, in particolar modo la disabilità, in questo caso, come si fa a programmare? La sostanza manca nella programmazione, ci sono solo parole».

Lo Moro: «Murone ha perso l’occasione per chiedere scusa»

Duro l’attacco contro l’amministrazione Murone da parte di Doris Lo Moro, consigliere di opposizione. «Quello che è successo oggi è veramente inaudito. C’era un’associazione che protestava, era un discorso autonomo e per niente politicizzato perché avevano bisogno di sentire dal sindaco cosa credesse di fare e cosa volesse fare l’amministrazione rispetto alle politiche sociali e quindi ai bisogni del territorio, che non sono solo dei disabili, ma sono soprattutto dei disabili, però ci sono anche i bisogni diversi, c’è il problema della povertà, c’è il problema degli anziani». All’ex sindaco lametino non è andata per niente bene la risposta di Mario Murone secondo cui «le linee programmatiche sono per tutti, per questo non si parla di loro. Questa risposta è una beffa. Io credo che il sindaco abbia perso un’occasione per essere per dire una cosa molto semplice: ho sbagliato, provvederò. Ecco, delle volte bisogna avere anche l’umiltà di capire che, quando si toppa su un argomento, bisogna ravvedersi». (redazione@corrierecal.it)

