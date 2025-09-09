Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 17:30
Regionali in Calabria: nel sondaggio dell’Istituto Noto Occhiuto al 54%, Tridico al 45,5%

I dati raccolti anche nelle Marche e in Toscana saranno trasmessi nella prima puntata stagionale di “Porta a Porta”

Pubblicato il: 09/09/2025 – 17:03
Alle prossime elezioni Regionali, nelle Marche Francesco Acquaroli, candidato del centrodestra, si pone al 49,5% dei consensi mentre il candidato del centrosinistra Matteo Ricci è al momento posizionato al 47%. È quanto emerge da un Sondaggio dell’Istituto Noto per “Porta a Porta”, in onda da questa sera su Raiuno. In Calabria, il presidente uscente e candidato del centrodestra, Roberto Occhiuto sarebbe al 54% mentre il candidato del centrosinistra e dei 5 stelle Pasquale Tridico si attesterebbe al 45,5%. Infine in Toscana il Presidente uscente e candidato del centrosinistra con il movimento 5 stelle Eugenio Giani sarebbe al 57% contro il candidato del centrodestra Alessandro Tomasi al 39%.
Per quanto riguarda le intenzioni di voto alle elezioni politiche, invece, FdI è al 30% in calo dello 0,5% rispetto all’ultima rilevazione dell’Istituto Noto dello scorso 11 giugno. Anche il Pd cala di mezzo punto (-0,5%) attestandosi al 22,5%. M5S sale dello 0,5% attestandosi al 13%. Forza Italia è all’8,5%(-0,5%) come la Lega che resta all’8,5%. Alleanza Verdi e Sinistra sale di mezzo punto e va al 6,5% . Azione al 3,5%(+0,5%), Italia Viva al 2% è stabile. Infine +Europa resta all’1,5% come Noi Moderati (1,5%). In generale, il centrodestra al 48,5% perde l’1% mentre il centrosinistra è stabile al 30,5%. Il campo largo al 49% guadagna un punto percentuale (+1%). Gli astenuti-indecisi si attestano al 43% (-2%). 

