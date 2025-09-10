Regionali, sorteggio completato. Ecco l’ordine delle liste nelle tre circoscrizioni

adempimenti elettorali

CATANZARO I Tribunali di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria hanno completato le operazioni di sorteggio per stabilire l’ordine delle liste sulle schede elettorali per le Regionali del 5 e 6 ottobre. Ieri – come anticipato dal Corriere della Calabria – la Corte d’appello di Catanzaro aveva sorteggiato l’ordine dei candidati presidenti: 1 Roberto Occhiuto, candidato per il centrodestra, sostenuto da otto liste; 2 Pasquale Tridico, candidato per il centrosinistra, sostenuto da sei liste; 3 Francesco Toscano, candidato per Democrazia Sovrana Popolare, sostenuto da una lista. Per quanto riguarda le liste, nella circoscrizione centrale (Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia) il sorteggio al Tribunale di Catanzaro ha determinato questo ordine: Udc, Forza Azzurri, Noi Moderati, Occhiuto Presidente, Forza Italia, Lega, Sud chiama Nord, Fratelli d’Italia per la coalizione di centrodestra a sostegno di Occhiuto, quindi Alleanza Verdi Sinistra, Pd, Movimento 5 Stelle, Democratici Progressisti, Tridico Presidente e Casa Riformista per la coalizione di centrosinistra a sostegno di Tridico e infine Democrazia Sovrana Popolare per Toscano. Nella circoscrizione nord (Cosenza) il sorteggio al Tribunale di Cosenza ha determinato questo ordine sulle schede elettorali: Udc, Lega, Forza Azzurri, Forza Italia, Noi Moderati, Occhiuto Presidente, Sud chiama Nord, Fratelli d’Italia per la coalizione a sostegno di Occhiuto, quindi per la coalizione a sostegno di Tridico la lista Tridico Presidente, Movimento 5 Stelle, Pd, Democratici Progressisti, Casa Riformista e Alleanza Verdi Sinistra, infine la lista Democrazia Sovrana Popolare per Toscano. Nella circoscrizione sud (Reggio Calabria) il sorteggio al Tribunale ha determinato questo ordine sulle schede elettorali: Sud chiama Nord, Fratelli d’Italia, Lega, Udc, Forza Italia, Occhiuto Presidente, Noi Moderati, Forza Azzurri per la coalizione di centrodestra, per la coalizione di centrosinistra Movimento 5 Stelle, Pd, Democratici Progressisti, Alleanza Verdi Sinistra, Casa Riformista e infine Democrazia Sovrana Popolare. (a. c.)

