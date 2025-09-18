Champions League: debutto amaro per il Napoli, sconfitto 1-0 dal City

la prima giornata

MANCHESTER Serata di Champions League amara per il Napoli di Antonio Conte, che era chiamato all’impresa sul campo del Manchester City al debutto stagionale nella massima competizione europea. Tuttavia, gli inglesi si sono imposti per 2-0, agevolati anche dall’espulsione di capitan Di Lorenzo al 20esimo minuto. Partenopei che nonostante l’inferiorità numerica hanno resistito fino al 56esimo, lottando su ogni pallone, venendo poi puniti dalla rete di Haaland. A chiudere il match, circa 10 minuti dopo, il belga Doku. Primi tre punti dunque per i citizens, mentre il Napoli è chiamato a ripartire già dalla prossima partita. Il bilancio della prima giornata di Champions per le squadre italiane termina con una vittoria (dell’Inter sul campo dell’Ajax), due sconfitte (Napoli, appunto, e Atalanta, battuta dal Psg) e un pari (il clamoroso 4-4 tra Juventus e Dortmund).

