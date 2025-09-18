Incendio sulla statale 504 nel Cosentino: tratto chiuso

l’intervento

COSENZA A causa di un incendio, è al momento chiusa la strada statale 504 “Di Mormanno”, in entrambe le direzioni, nel tratto compreso tra il km 3,000 e il km 6,500, nel territorio comunale di Santa Domenica Talao in provincia di Cosenza. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine e le squadre Anas per la gestione dell’evento e per il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

