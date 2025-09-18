Si legge in: 1 minuto
l'intervento
Incendio sulla statale 504 nel Cosentino: tratto chiuso
Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine e le squadre Anas
Pubblicato il: 18/09/2025 – 15:06
COSENZA A causa di un incendio, è al momento chiusa la strada statale 504 “Di Mormanno”, in entrambe le direzioni, nel tratto compreso tra il km 3,000 e il km 6,500, nel territorio comunale di Santa Domenica Talao in provincia di Cosenza. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine e le squadre Anas per la gestione dell’evento e per il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.
