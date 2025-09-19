Carfagna: «Noi Moderati valore aggiunto per Occhiuto. Supereremo il quorum»

lo sprint elettorale

CATANZARO «Sono convinta che “Noi Moderati” in queste elezioni regionali saprà rappresentare un valore aggiunto per un centrodestra che vuole riconfermare un governatore che ha fatto tanto per questa regione». Lo ha detto Mara Carfagna, segretaria nazionale di “Noi Moderati”, a Caraffa di Catanzaro per la prima tappa del suo tour per le Regionali.

Il perché del sostegno a Occhiuto

Un appuntamento elettorale che per “Noi Moderati” rappresenta una grande sfida, una sfida nella quale il partito di Nm – ha aggiunto Carfagna – «ha grandi aspettative, anche perché grazie al lavoro di Pino Galati qui in Calabria, “Noi Moderati” alle ultime amministrative ha ottenuto risultati davvero importanti, superiori rispetto alla media nazionale e questo è stato frutto dell’impegno costante, quotidiano, sul territorio, della capacità di mettere in piedi una squadra – che ho avuto modo di conoscere e apprezzare personalmente – fatta di amministratori, di militanti, di dirigenti, di società civile, che hanno il merito di coltivare un rapporto costante e quotidiano con i cittadini e con il territorio». Da qui per la Carfagna la convinzione che “Noi Moderati” «in queste elezioni regionali saprà rappresentare un valore aggiunto per un centrodestra che vuole riconfermare un governatore che ha fatto tanto per questa regione, che ha restituito alla Calabria, in quattro anni, dignità, centralità, orgoglio, con iniziative importanti sulla sanità, sui trasporti, sul tema del lavoro con incentivi per favorire l’occupazione, la riqualificazione dei disoccupati calabresi. Insomma, tante iniziative che – ha proseguito la Carfagna – noi vogliamo portare avanti ed è per questo che a sostegno di Roberto Occhiuto chiediamo ai cittadini calabresi e agli elettori calabresi di darci la possibilità di continuare sulla strada già intrapresa».

Le priorità per “Noi Moderati”

Per “Noi Moderati” le priorità– ha osservato Carfagna – «sono sanità, trasporti, giovani e lavoro, le iniziative da mettere in campo per evitare e contrastare lo spopolamento delle aree interne, di borghi incantevoli come questi che conservano e hanno il merito di conservare tradizioni, culture, storie e che rappresentano davvero uno scrigno, un patrimonio di valori. Ad accogliere la Carfagna a Caraffa tra gli altri il vicepresidente nazionale e coordinatore regionale di “Noi Moderati”, Pino Galati, il “padrone di casa”, il sindaco di Caraffa, Antonio Sciumbata, candidato alle Regionali, Valeria Fedele, candidata alle Regionali e il dirigente di Nm Maurizio Vento. Per la Carfagna anche un mazzo di fiori consegnatole da due ragazze in abiti arbëreshë, tradizione tipica di Caraffa. «Io sono convinta – ha proseguito poi la Carfagna – che raggiungeremo il quorum, ma non perché coltivo false speranze, perché vedo i risultati che come Noi Moderati abbiamo ottenuto alle scorse elezioni amministrative: conosco l’impegno e la tenacia di Pino Galati e della sua squadra. Abbiamo costruito liste competitive con profili autorevoli profondamente radicati sul territorio – come il sindaco – che sono l’emblema della buona amministrazione e dell’attenzione ai cittadini. Queste sono le premesse e le condizioni per ottenere ottimi risultati che – ne sono certa – arriveranno».

I sondaggi

Un commento – critico – da parte della Carfagna ad alcuni sondaggi che danno “Noi Moderati” sotto la soglia del 4%: «Li ho letti, ma sono sondaggi che non tengono conto di un fatto molto importante, e cioè che le elezioni regionali sono elezioni preferenziali, nel senso che si basano molto sulle preferenze. I nostri candidati – ha ribadito la segretaria di Nm – sono molto forti, molto radicati sul territorio e per questo io sono certa che sapranno fare la differenza e che consentiranno alla lista di “Noi Moderati” di superare il quorum». Tesi sostenuta a spada tratta anche da Galati, per il quale le aspettative di “Noi Moderati” alle Regionali «sono importanti perché abbiamo liste che sono espressione della militanza politica ma anche della società civile e degli amministratori. Saremo una sorpresa perché entreremo in Consiglio regionale». (a. cant.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato