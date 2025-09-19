verso il voto

CATANZARO «La destra è nervosa ed attacca in maniera sguaiata, a testa bassa. Oggi tocca al vice capogruppo di Fratelli d’Italia, Alfredo Antoniozzi, pronunciarsi contro Casa Riformista. In precedenza lo avevano fatto altri esponenti della maggioranza di governo. Segno che a destra il nervosismo cresce all’avvicinarsi della scadenza elettorale». Così Filomena Greco segretaria regionale di Italia Viva e capolista nella circoscrizione di Cosenza per Casa Riformista. «La cosa curiosa – prosegue – è che un politico allevato dalla Dc e finito in età matura per abbracciare il partito con la fiamma nel simbolo, dia suggerimenti a Principe da sempre militante con orgoglio ed efficacia nel partito socialista e non solo suggerisce comportamenti e scelte politiche, ma si azzarda, lui che adesso veste l’abito di Fratelli d’Italia, a suggerire la linea politica socialista, accusa di incoerenze una lista che è saldamente e coerentemente nel campo del centrosinistra e ne rappresenta il cuore riformista. Il nervosismo della destra sfiora il ridicolo quando fa cantare le sirene del sostegno a Rende (città di cui Principe è sindaco), affermando che le istituzioni sono pronte a promuovere e supportare il comune del cosentino. Mi domando: ma fino ad oggi Antoniozzi e la destra, a cominciare dal suo partito, dove erano? Bene, l’agitazione di Antoniozzi ci conferma che abbiamo scelto la strada giusta e che il consenso intorno a Casa Riformista cresce». «I loro attacchi – conclude Filomena Greco – sono per noi beneauguranti: la percentuale a due cifre di Casa Riformista sarà quella che manderà a casa Occhiuto e porterà Tridico al governo della Regione Calabria».

Antoniozzi: «Greco stia serena»

Immediata la replica di Antoniozzi: «Non conosco la dottoressa Greco, segretaria regionale di Italia Viva – afferma – ma mi dispiace che abbia definito “sguaiato” il mio intervento. Credo di avere tanti difetti tranne quello della volgarità che non mi appartiene. La campagna elettorale è fatta per sottolineare le contraddizioni degli avversari: se poi la segretaria regionale immaginava che io potessi sostenere Tridico siamo nel surreale. Io sostengo il buongoverno di Occhiuto con convinzione». «Ho sempre avuto grandissima stima – prosegue – di Sandro Principe, uno dei migliori amministratori della Calabria. Ho sostenuto convintamente Marco Ghionna alle elezioni comunali ma ho preso atto della vittoria di Principe. Ho anche guardato con attenzione alle evoluzioni dei riformisti, sperando che potessero esprimere una candidatura socialista autonoma, senza appiattirsi sui Cinquestelle ma così non è stato. Seppure io non sia un nemico dei Cinquestelle ma solo un avversario, a differenza di Matteo Renzi». «Ho citato Principe – afferma Antoniozzi – che mi ha battuto due volte in pochi mesi (al referendum sulla città unica e alle amministrative di Rende) ribadendo che come parlamentare sarò vicino a lui e a tutti i sindaci al di là del colore politico. Sul referendum non mi sono nascosto, ho messo la faccia, ho accettato l’esito popolare e penso di essere stato coerente. Ma penso sia legittimo chiedere ai socialisti di votare per noi considerando che il polo riformista è monopolizzato da Renzi e Calenda». «Alla segretaria di Italia Viva – afferma ancora – dico di “stare serena” citando un mantra di Renzi. Gode del mio rispetto personale che è sempre stato manifestato in ogni battaglia politica. Ho difeso Sandro dalle ingiuste vicende giudiziarie, ho sempre separato la politica dai fatti personali. Le contraddizioni della Casa dei riformisti sono evidenti e mi pare di non dover chiedere il permesso per evidenziarle. Principe ha la possibilità di essere il sindaco di tutti. Dal nostro mondo politico c’è sempre stato rispetto per il mondo socialista. E Principe ha vinto le elezioni contro il centrosinistra». «Auguro realmente alla dottoressa Greco – conclude Antoniozzi – di essere una buona consigliera di opposizione. Così come spero che i socialisti siano presenti in Consiglio regionale perché hanno una visione diversa e possono, dall’opposizione, dare un contributo importante».

