I “big” in Calabria. Meloni, Salvini e Tajani per Occhiuto. E domani c’è la Schlein per Tridico

agenda elettorale

LAMEZIA TERME Sempre più febbre elettorale per le Regionali in Calabria. Nelle prossime ore e nei prossimi annunciati altri leader nazionali a sostegno dei due principali candidati presidente, Roberto Occhiuto per il centrodestra e Pasquale Tridico per il centrosinistra. Per Tridico in particolare si mobilita do nuovo, dopo la prima visita dei giorni scorsi, la segretaria del Pd Elly Schlein, che sarà in Calabria domani e lunedì: agenda ancora ufficiosa ma comunque piena, domani la leader dem farà tappa a San Giovanni in Fiore e poi – appuntamento questo già confermato – alle 18,30 a Cosenza per un evento in Piazza Kennedy, lunedì per la Schlein tappe a Rosarno e a Lamezia Terme nel pomeriggio. Fronte centrodestra, per lo sprint finale di Occhiuto probabilmente scenderanno in campo insieme tutti i big della coalizione, in stile Marche (ma non solo): manca ancora l’ufficialità, ma per martedì 30 settembre sono previsti la premier Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, i vice Matteo Salvini (leader della Lega) e Antonio Tajani (Forza Italia), Maurizio Lupi (leader di Noi Moderati) e Antonio De Poli (leader dell’Udc). La convention dovrebbe tenersi a Lamezia Terme anche per una questione logistica legata poi anche a ragioni di sicurezza. In ogni caso, l’agenda sia del centrodestra sia del centrosinistra è “aperta” nel senso che nei prossimi giorni verosimilmente anche altri big scenderanno in sostegno agli sfidanti per la guida della Calabria. (c. a.)

