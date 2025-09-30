Schlein risponde a Meloni: «Medici se ne vanno». Tridico: «premier sostiene un indagato per corruzione»

l’affondo

CROTONE «Di nuovo in Calabria al fianco di Pasquale Tridico per una Regione che abbia il diritto alla salute. Ho sentito Giorgia Meloni attaccare noi, ma le voglio dire che il problema non siamo noi che andiamo negli ospedali. Sono i medici e gli infermieri che se ne vanno dagli ospedali calabresi. Hanno avuto quattro anni per fare il lavoro e oggi vengono a promettere le stesse identiche cose pur avendo avuto quattro anni per fare». AdnKronos riporta il commento della segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine di una iniziativa elettorale a Crotone.

Tridico: «Meloni abbandona gli ultimi e sostiene un indagato per corruzione»

«La presidente del Consiglio dei ministri viene in Calabria a fare campagna elettorale a un indagato per corruzione che ha distrutto gli ultimi residui di sanità pubblica e ironizza sulla nostra proposta di reddito di dignità perché di “sociale” il peggiore centrodestra della storia non ha più nulla. Giorgia Meloni abbandona gli ultimi, chi ha più bisogno, i lavoratori sotto la soglia di povertà. Il suo governo lascia famiglie intere senza lavoro, senza cure, senza prospettive. Questa non è politica: è disprezzo verso chi vive ogni giorno la fatica di arrivare a fine mese. I prossimi 5 e 6 ottobre le calabresi e i calabresi sapranno da che parte stare». È quanto dichiara Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione per il campo progressista. (redazione@corrierecal.it)