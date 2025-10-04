Tragico incidente nel Materano: quattro morti e sei feriti

lo scontro

MATERA Quattro persone hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio in provincia di Matera, in territorio di Scanzano Jonico, sulla strada statale 598 Fondovalle dell’Agri. Secondo i vigili del fuoco del comando provinciale di Matera, il bilancio è di quattro morti, tutti stranieri, e almeno sei feriti. Coinvolti nello schianto due autoveicoli e un camion. Le vittime erano a bordo di una Renault Scenic insieme ad altre sei persone che sono rimaste ferite e trasportate in vari ospedali della zona. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e la Polizia di Stato. Secondo i primi accertamenti, le vittime sono di nazionalità pakistana ma sono ancora in corso le attività di identificazione.

