A 2/3 dello scrutinio Occhiuto oltre il 58%. Forza Italia primo partito. Pd in testa nel centrosinistra

regionali 2025

LAMEZIA TERME Roberto Occhiuto al 58,35%, , Forza Italia primo partito con circa il 18%. Sono questi in sintesi i principali dati a metà dello scrutinio delle Regionali aggiornati sul portale Eligendo del ministero dell’Interno. Secondo il Viminale, su 1642 sezioni scrutinate delle complessive 2400 nel centrodestra che veleggia con Occhiuto si conferma il primato di Forza Italia (17,93%) : la seconda lista più votata è quella di Occhiuto Presidente (12,89%), comunque orbitante in Forza Italia. A seguire Fratelli d’Italia all’11,56%, Lega al 9,73%. Supera il quorum Noi Moderati (4,35%). Sotto il quorum invece Udc (1,39), Forza Azzurri (0,93), Sud Chiama Nord (0,2). Nel centrosinistra, con Tridico al momento al 40,72%, il partito più votato è il Pd, con il 13,44% (il secondo partito più votato in assoluto), la lista Tridico Presidente al 7,15%, il M5S si attesterebbe al 6,05%, Democratici Progressisti al 5,27% Casa Riformista al 4,29%. Non raggiungerebbe il quorum al momento Avs (3,98%). Francesco Toscano, candidato presidente per Democrazia Sovrana Popolare, al momento è allo 0,88%. (a. c.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato