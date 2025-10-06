Al primo “instant poll” Occhiuto nettamente in testa: è tra il 58 e il 62%

la sfida delle regionali

LAMEZIA TERME Roberto Occhiuto nettamente in testa nel primo instant poll delle Regionali in Calabria elaborato da Swg per il Tg di La7. Il governatore uscente, ricandidato presidente per la coalizione di centrodestra, è dato tra il 58 e il 62% , il suo principale sfidante, Pasquale Tridico, candidato presidente per la coalizione di centrosinistra, è dato invece tra il 37 e 41%, infine Francesco Toscano, candidato presidente di Democrazia Sovrana Popolare, è dato tra lo 0 e il 2%. La copertura del campione è pari all’82%

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato