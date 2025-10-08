Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:56
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

medio-oriente

Flotilla bis, un calabrese a bordo delle navi fermate

Si tratta dell’attivista Vincenzo Fullone

Pubblicato il: 08/10/2025 – 15:56
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Flotilla bis, un calabrese a bordo delle navi fermate

Non solo medici e giornalisti, ma anche un’educatrice, un filosofo e un monaco buddista. A bordo della ‘Flottiglia bis’ fermata all’alba da Israele c’erano Riccardo Corradini, medico che molti ricorderanno come protagonista del documentario “Erasmus a Gaza”; Stefano Argenio infermiere di 42 anni, coordinatore della Terapia intensiva di un ospedale romano; Francesco Prinetti, medico 28enne che lavora a Torino e attivista di Ultima Generazione, Elisabeth Di Luca, attivista pro-Palestina siciliana, educatrice e ricercatrice; Claudio Torrero, ex docente di filosofia in una scuola superiore, autore di libri, saggi e articoli, infine diventato monaco buddhista e Vincenzo Fullone, 53enne calabrese, filosofo di formazione, che ha fondato la prima agenzia di comunicazione nella Striscia ed è diventato chef per amore di Gaza. I sei italiani viaggiavano sull’imbarcazione principale, la Conscience. Sulle barche più piccole della Thousand Madleens to Gaza c’erano Beatrice Lio, marittima veneta; Lorenzo Bresciani, neurologo dell’ospedale di Padova e Lorenzo Mollicone, attivista e giornalista del magazine ‘Scomodo’. 

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
CALABRESE
CALABRIA
flotilla
flotilla bis
freedom flotilla
italiani
medio oriente
Top
Vincenzo Fullone
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x