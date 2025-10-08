Flotilla bis, un calabrese a bordo delle navi fermate

medio-oriente

Non solo medici e giornalisti, ma anche un’educatrice, un filosofo e un monaco buddista. A bordo della ‘Flottiglia bis’ fermata all’alba da Israele c’erano Riccardo Corradini, medico che molti ricorderanno come protagonista del documentario “Erasmus a Gaza”; Stefano Argenio infermiere di 42 anni, coordinatore della Terapia intensiva di un ospedale romano; Francesco Prinetti, medico 28enne che lavora a Torino e attivista di Ultima Generazione, Elisabeth Di Luca, attivista pro-Palestina siciliana, educatrice e ricercatrice; Claudio Torrero, ex docente di filosofia in una scuola superiore, autore di libri, saggi e articoli, infine diventato monaco buddhista e Vincenzo Fullone, 53enne calabrese, filosofo di formazione, che ha fondato la prima agenzia di comunicazione nella Striscia ed è diventato chef per amore di Gaza. I sei italiani viaggiavano sull’imbarcazione principale, la Conscience. Sulle barche più piccole della Thousand Madleens to Gaza c’erano Beatrice Lio, marittima veneta; Lorenzo Bresciani, neurologo dell’ospedale di Padova e Lorenzo Mollicone, attivista e giornalista del magazine ‘Scomodo’.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato