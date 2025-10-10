Incidente sull’A2 a Castrovillari: tir fuori strada, cantoniere Anas investito da un’auto

il fatto

CASTROVILLARI A causa di un incidente stradale, carreggiata chiusa, al km 188,500, in direzione sud, sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” all’altezza di Castrovillari (nel Cosentino).

Il sinistro, un incidente autonomo di un tir, ha reso necessario istituire un’uscita obbligatoria presso lo svincolo di Morano al km 187,257 con rientro allo svincolo di Frascineto al km 196, 147. Durante le operazioni di gestione del traffico e del posizionamento della segnaletica provvisoria, un cantoniere della squadra Anas è stato investito da un veicolo e successivamente soccorso e trasportato in ospedale.

Sul posto le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità, ripristinata dopo poco tempo.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato