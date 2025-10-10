Skip to main content

10/10/2025
il fatto

Incidente sull’A2 a Castrovillari: tir fuori strada, cantoniere Anas investito da un’auto

L’uomo è stato trasportato in ospedale. Chiusura temporanea della carreggiata sud: uscita obbligatoria a Morano e rientro a Frascineto

Pubblicato il: 10/10/2025 – 9:00
CASTROVILLARI A causa di un incidente stradale, carreggiata chiusa, al km 188,500, in direzione sud, sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” all’altezza di Castrovillari (nel Cosentino).
Il sinistro, un incidente autonomo di un tir, ha reso necessario istituire un’uscita obbligatoria presso lo svincolo di Morano al km 187,257 con rientro allo svincolo di Frascineto al km 196, 147. Durante le operazioni di gestione del traffico e del posizionamento della segnaletica provvisoria, un cantoniere della squadra Anas è stato investito da un veicolo e successivamente soccorso e trasportato in ospedale.
Sul posto le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità, ripristinata dopo poco tempo.

