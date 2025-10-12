Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 12:45
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 4 minuti
Cambia colore:
 

i dati

Le nuvole dell’incertezza sull’economia calabrese: segnali positivi ma fragili per export e imprese

Il focus sulla Calabria nel 35° report dell’Osservatorio Mpi di Confartigianato

Pubblicato il: 12/10/2025 – 11:22
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Le nuvole dell’incertezza sull’economia calabrese: segnali positivi ma fragili per export e imprese

CATANZARO Focus sulla Calabria nel 35° report dell’Osservatorio MPI di Confartigianato, dal titolo “Le nuvole dell’incertezza e gli scenari dell’autunno 2025”. Il documento fotografa una regione che mostra segni di vitalità in alcuni settori strategici, ma che resta esposta alle difficoltà strutturali dell’economia italiana e alle tensioni geopolitiche globali. L’attuale contesto nazionale, segnato da una crescita debole e dalla crisi della manifattura, penalizza anche la Calabria, pur con alcune eccezioni virtuose. Le micro e piccole imprese regionali resistono meglio della media, soprattutto nei comparti alimentare, legno, metallo e altre manifatture, che nei primi sei mesi del 2025 registrano una crescita dell’export del +9,7% contro il -1,2% nazionale. Le esportazioni complessive di prodotti manifatturieri ammontano a 443 milioni di euro, pari allo 0,1% del totale italiano e all’1,4% del Mezzogiorno, con un incremento del +3% rispetto al 2024. I principali motori di questa espansione sono i prodotti alimentari, i macchinari e la metallurgia, che insieme rappresentano oltre la metà dell’export regionale.

Significativo anche il dato sulle relazioni commerciali con Germania, Stati Uniti e Cina. Verso Berlino — terzo partner commerciale della Calabria — le vendite crescono del +7,3%, invertendo la rotta rispetto al -17% del 2024. Ancora più marcato l’aumento dell’export verso gli Stati Uniti (+22%), primo mercato di destinazione del “made in Calabria”, grazie alla domanda anticipata prima dell’applicazione dei nuovi dazi. In controtendenza anche il commercio con la Cina, che segna un +16,1%, spinto dai prodotti chimici. Sul fronte energetico, la regione continua a pagare un caro prezzo per il costo delle bollette: l’extracosto sostenuto dalle imprese dei settori artigiani rispetto alla media europea è di circa 10 milioni di euro, pari allo 0,03% del valore aggiunto calabrese. Tuttavia, la Calabria beneficia di una maggiore capacità di copertura del fabbisogno energetico da fonti rinnovabili, che raggiunge il 38% grazie all’eolico, attenuando parzialmente l’impatto dell’inflazione energetica. Positivi anche i dati demografici d’impresa. Al secondo trimestre 2025 sono attive 183.507 imprese totali (+0,39%) e 31.739 artigiane (+0,36%), entrambe in crescita rispetto al 2024. Sul lavoro, la Calabria mostra un miglioramento significativo, pur restando ultima in Italia per tasso di occupazione (46,5%) e tra le prime per disoccupazione (11,8%). Tuttavia, è la regione che segna la crescita occupazionale più sostenuta: +5,1% nei primi sei mesi del 2025, pari a 27mila occupati in più rispetto all’anno precedente. In crescita anche l’occupazione indipendente (+5,3%) e quella dipendente (+4,7%). A livello settoriale, la manifattura traina (+13,5%), seguita da costruzioni (+5,9%) e servizi (+3,3%). Anche la domanda di lavoro per il trimestre settembre-novembre 2025 è in aumento (+6,5%), trainata dai servizi alla persona (+44,1%) e dal turismo (+11,2%). Preoccupante resta invece la carenza di manodopera qualificata: in Calabria è difficile reperire il 44,4% delle figure richieste, con un picco del 55,4% per operai specializzati. Inoltre, la regione presenta un forte squilibrio generazionale: per ogni 100 lavoratori under 35 ci sono oltre 70 over 55, e nei prossimi 25 anni la popolazione in età lavorativa diminuirà del 30,1%.

La riflessione del presidente regionale di Confartigianato, Salvatore Ascioti.

«I dati del nostro Osservatorio — commenta Ascioti — delineano una Calabria che reagisce, che esporta di più e che mostra segnali incoraggianti nell’occupazione e nella tenuta delle imprese artigiane. Tuttavia, la crescita rimane fragile e disomogenea. La dipendenza energetica, l’invecchiamento della forza lavoro e la difficoltà nel reperire personale qualificato rappresentano nodi strutturali che vanno affrontati con politiche di lungo respiro. Serve una strategia che metta al centro la formazione, l’innovazione e l’impresa diffusa, sostenendo chi ogni giorno crea valore e occupazione nei territori. L’artigianato e le microimprese calabresi — conclude — sono la spina dorsale della nostra economia: ma per competere davvero, devono essere messe nelle condizioni di lavorare con pari opportunità rispetto al resto del Paese».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
artigiani
ascioti
Confartigianato
economia calabrese
export
Imprese
Lavoro
Rilevanti
Categorie collegate
Economia
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x