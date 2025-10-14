Skip to main content

lotta ai clan

Blitz contro la ‘ndrangheta: 21 misure cautelari per omicidio, estorsione e armi – VIDEO

Operazione dei carabinieri del comando provinciale di Crotone. Disposte 18 custodie cautelari in carcere

Pubblicato il: 14/10/2025 – 6:27
CROTONE Nelle province di Crotone, di Taranto e di Bologna, e nelle carceri di Agrigento, Prato, Secondigliano e Ancona, di Reclusione di San Gimignano e Saluzzo, i carabinieri del Comando provinciale di Crotone, coadiuvati nella fase esecutiva da quelli dei Comandi provinciali di Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Taranto e Bologna, del Nucleo Cinofili, dell’8° Nucleo Elicotteri e dello Squadrone Eliportato “Cacciatori” di Vibo Valentia, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Catanzaro, su richiesta della Dda di Catanzaro, nei confronti di 21 persone, gravemente indiziate, a vario titolo, per i reati di “associazione a delinquere del tipo mafioso”, “omicidio”, “estorsione”, “turbata libertà degli incanti”, “danneggiamento”, “ricettazione” e per dei “reati nella materia delle armi”, questi ultimi, aggravati dal cosiddetto “metodo” o dalle “finalità mafiose”. Per 18 soggetti è stata adottata la custodia cautelare in carcere e 3 quella dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.

