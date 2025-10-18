Rigenerazione urbana: Ance Calabria apre il dialogo tra istituzioni, imprese e università

Skip to main content

CATANZARO Nell’ambito della 23ª European Week of Regions and Cities – #EURegionsWeek 2025, iniziativa promossa dalla Commissione Europea per favorire il dialogo territoriale sui temi dello sviluppo sostenibile e inclusivo, ANCE Calabria organizza per venerdì 24 ottobre alle 16, nella sede della Cittadella regionale a Catanzaro, l’evento dal titolo “Rigenerazione urbana come motore di sviluppo economico e coesione sociale”, con il patrocinio della Regione Calabria e il contributo scientifico di ABITAlab del Dipartimento Architettura e Design (dAeD) dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. L’iniziativa rappresenta un momento di confronto aperto tra istituzioni, imprese, professionisti e mondo accademico, con l’obiettivo di discutere nuove strategie per lo sviluppo urbano integrato e per un modello di abitare sostenibile e inclusivo. «La rigenerazione urbana non può essere intesa come una semplice operazione edilizia, ma come un processo complesso che rimette al centro la persona, la qualità dell’abitare e la coesione delle comunità», sottolinea il presidente di ANCE Calabria, Roberto Rugna (nella foto), ricordando l’importanza di una visione che integri crescita economica, sostenibilità ambientale e diritti sociali. Il focus del dibattito sarà dedicato al social housing come leva strutturale di rigenerazione urbana, capace di coniugare inclusione sociale, transizione ecologica e rilancio del comparto edilizio. Un tema che si inserisce anche nel percorso legislativo nazionale: durante l’incontro si discuterà infatti del disegno di legge sulla rigenerazione urbana attualmente all’esame del Parlamento, considerato da ANCE «un’occasione fondamentale per dare finalmente un quadro normativo organico e chiaro alle politiche di trasformazione delle città». «La vera rigenerazione è quella che produce benessere diffuso, creando luoghi inclusivi, vivibili e connessi, in grado di generare valore economico e coesione sociale», afferma Roberto Rugna, presidente di ANCE Calabria, ribadendo la necessità di un approccio unitario che coinvolga l’intera filiera delle costruzioni — dalle imprese agli ordini professionali, fino alle amministrazioni locali — per trasformare la rigenerazione urbana in una politica strutturale e non episodica. In Calabria, la riflessione assume un significato particolare: la legge regionale sulla rigenerazione urbana, ancora non pienamente attuata, si confronta con la complessità dei vincoli paesaggistici, ambientali e urbanistici che rallentano i processi decisionali. Da qui la proposta di ANCE di armonizzare i livelli di pianificazione e normativa per favorire interventi concreti e tempi certi di attuazione, in una visione coerente con i principi europei di coesione e sostenibilità. Durante la giornata saranno presentate anche le attività di ricerca di ABITAlab per la Strategia ReKAP, illustrate dalla professoressa Consuelo Nava, direttrice del Dipartimento Architettura e Design della Mediterranea, con riferimento alle “misure e azioni progettuali che adottano tecnologie adattive evolute in scenari di cambiamento climatico”, frutto della collaborazione tra ANCE Calabria e le sezioni territoriali di Reggio Calabria e Crotone. Il programma dei lavori prevede i saluti istituzionali del Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, del Prorettore alla Ricerca dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria Massimo Lauria, e del Presidente di ANCE Calabria Roberto Rugna. Seguiranno gli interventi tecnici e il focus tematico con Consuelo Nava, Direttrice del Dipartimento Architettura e Design dell’Università Mediterranea. La prima sessione dei lavori vedrà la partecipazione dell’eurodeputata Giusi Princi, del Direttore Generale di Regione Calabria Maurizio Nicolai e della Direttrice Generale di ANCE Romain Bocognani, moderati da Michele Laganà. Seguiranno la seconda sessione di confronto al tavolo, il dibattito aperto con il pubblico e le conclusioni finali. Per partecipare è possibile iscriversi compilando il modulo online al link: https://forms.gle/Kvj5krvoDHKtbyQK9

