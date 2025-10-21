Dramma a Scalea, auto travolge e uccide ciclista sulla SS18

L’episodio

Una tragedia si è consumata in serata, poco dopo le 21, a Scalea. Un uomo, un 47enne di origini rumene, ha perso la vita dopo essere stato investito lungo la Statale 18, nei pressi del depuratore comunale. L’incidente è avvenuto in una zona periferica e poco illuminata. Secondo una prima ricostruzione, la vittima si trovava in sella alla sua bicicletta quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stata travolta da una Fiat Panda condotta da una giovane. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di Scalea per i rilievi, mentre i carabinieri si stanno occupando della gestione del traffico. (redazione@corrierecal.it)