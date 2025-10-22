Catanzaro, svelato il “nuovo” stadio Ceravolo. Previsti lavori per oltre 9 milioni

il progetto

CATANZARO Un impianto completamente rinnovato nella sua struttura principale, in modo da garantire sicurezza, comfort e visibilità ottimale per i tifosi. E’ stato presentato oggi il progetto di riqualificazione dello stadio “Nicola Ceravolo”, un progetto da oltre 9 milioni destinato a valorizzare uno degli spazi più identitari della città e a rafforzarne il ruolo sportivo e sociale. Alla presentazione sono intervenuti il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, i rappresentanti della Us Catanzaro, il presidente del Consiglio regionale uscente della Calabria, Filippo Mancuso, e l’architetto Giovanni Giacobone, managing partner di Sportium, lo studio incaricato della progettazione.

Gli interventi

«Grazie al sostegno della Regione – ha spiegato Fiorita – abbiamo delle altre risorse a disposizione e abbiamo costruito un percorso importante, anche se le risorse a disposizione ci consentono di intervenire solo su alcune priorità. Avevamo concordato un cronoprogramma, siamo perfettamente in linea. Oggi presentiamo il progetto, lo porteremo in Giunta, prima della fine dell’anno faremo la gara, potremo partire anche prima della fine della stagione e cercheremo di ridurre al massimo i disagi per la tifoseria, ma anche di fare una cosa bella che resta, il che non è poco». A sua volta Mancuso ha osservato: «Oggi è un giorno importante perché la Regione ci ha messo del suo, finanziando questa ristrutturazione dello stadio. Speriamo che le cose procedano con celerità in modo tale da avere uno stadio dignitoso». Sul piano tecnico, i dettagli sono stati illustrati da Giacobone. «Abbiamo seguito con grande attenzione questo progetto perché comprendiamo possa essere importante per la città di Catanzaro questo intervento di riqualificazione dello stadio. E’ un intervento che prevede, innanzitutto, la demolizione della curva e il rifacimento di una nuova curva, molto più vicina al campo: in questo modo avviciniamo i tifosi al campo per garantire una fruizione dello spettacolo molto più avvincente. Il progetto poi – ha proseguito il progettista – prevede anche la rimozione e il rifacimento della copertura della tribuna Nord. Questi sono i due interventi previsti da questo lotto e poi speriamo che più avanti si riesca a intervenire anche su tutte le altre parti dello stadio e alla fine avere uno stadio sicuramente, riqualificato, moderno, più adatto a ospitare il gioco del calcio». (c. a.)

