Wanda Ferro con Ciciliano in visita nel centro protesi Inail di Lamezia

polo di alta specializzazione

LAMEZIA TERME “Insieme al capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, abbiamo visitato il Centro protesi Inail di Lamezia Terme, una realtà di eccellenza non solo per la Calabria ma per l’intera Nazione”. Lo afferma, in una nota, il sottosegretario all’Interno, Wanda Ferro. “Un centro – aggiunge Ferro – altamente specializzato che rappresenta un modello di competenza, innovazione e umanità al servizio delle persone. La visita è servita per valutare le possibili modalità di intervento a sostegno della popolazione di Gaza e in particolare dei feriti, nella cornice dell’impegno del governo Meloni a portare un aiuto concreto dell’Italia alla popolazione palestinese anche attraverso l’impegno della Protezione civile nazionale. È motivo d’orgoglio che anche la Calabria possa dare il proprio contributo di professionalità e umanità” conclude Ferro.