Ultimo aggiornamento alle 22:15
Wanda Ferro con Ciciliano in visita nel centro protesi Inail di Lamezia

«Una realtà che rappresenta una eccellenza non solo per la Calabria ma per l’intera nazione»

Pubblicato il: 24/10/2025 – 21:30
LAMEZIA TERME “Insieme al capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, abbiamo visitato il Centro protesi Inail di Lamezia Terme, una realtà di eccellenza non solo per la Calabria ma per l’intera Nazione”. Lo afferma, in una nota, il sottosegretario all’Interno, Wanda Ferro. “Un centro – aggiunge Ferro – altamente specializzato che rappresenta un modello di competenza, innovazione e umanità al servizio delle persone. La visita è servita per valutare le possibili modalità di intervento a sostegno della popolazione di Gaza e in particolare dei feriti, nella cornice dell’impegno del governo Meloni a portare un aiuto concreto dell’Italia alla popolazione palestinese anche attraverso l’impegno della Protezione civile nazionale. È motivo d’orgoglio che anche la Calabria possa dare il proprio contributo di professionalità e umanità” conclude Ferro.

