Cosenza, riconoscimento prestigioso per l’Annunziata: diventa Punto Nascita per l’allattamento

Sostegno materno

COSENZA Una mattinata dedicata alla vita, alla sostenibilità e alla forza dei gesti più semplici. Oggi, 25 ottobre, le Unità Operative di Ostetricia e Neonatologia dell’Ospedale Annunziata di Cosenza hanno aperto le porte a un evento speciale: il flash mob “Io allatto a Km 0”, un’iniziativa pensata per celebrare la bellezza e il valore dell’allattamento al seno come gesto naturale, sostenibile e d’amore. L’evento, che ha visto la partecipazione di mamme, papà e operatori sanitari, ha trasformato gli spazi dell’ospedale in un luogo di incontro, confronto e condivisione. Obiettivo: promuovere la cultura dell’allattamento come atto di salute, relazione e rispetto per il pianeta.

Una mattinata tra consulenze, dialogo e consapevolezza

Nel corso della giornata, le famiglie hanno potuto partecipare a sale tematiche animate da ostetriche, infermieri, infermiere pediatriche e personale di Neonatologia, che hanno offerto consulenze gratuite, momenti di informazione e tanti consigli pratici per affrontare con serenità i primi mesi di vita del bambino. L’iniziativa ha rappresentato anche un’occasione per ribadire che l’allattamento al seno è un gesto semplice ma potentissimo: fa bene alla mamma, al bambino e all’ambiente. Allattare significa infatti nutrire e proteggere, ma anche ridurre l’impatto ambientale e rafforzare i legami tra genitori, figli e comunità.

Un messaggio che parte dal territorio e cresce nella comunità

“Io allatto a Km 0” nasce per diffondere un messaggio chiaro: l’allattamento è un atto naturale e universale che parte dal territorio e cresce nella comunità, costruendo reti di sostegno e collaborazione tra famiglie e operatori sanitari. Durante l’evento è stato inoltre possibile conoscere più da vicino le attività di Galatea – la Banca Regionale del Latte Umano Donato, unica in Calabria, che ha sede proprio all’ospedale Annunziata. La struttura, punto di riferimento per l’intera regione, raccoglie e distribuisce latte materno donato a beneficio dei neonati prematuri o con particolari esigenze cliniche. Per chi desidera ricevere informazioni o fissare un incontro di supporto, è possibile scrivere all’indirizzo mail dedicato sosallattamento@aocs.it, attivo per fornire consulenze e accompagnamento alle neomamme.

Un riconoscimento per l’Annunziata: “Punto Nascita per l’allattamento”

Intanto è stato annunciato anche un riconoscimento prestigioso: l’Ospedale Annunziata di Cosenza diventa ufficialmente “Punto Nascita per l’allattamento”, confermando il suo ruolo guida nella promozione della salute materno-infantile e nel sostegno all’allattamento. Questo risultato si inserisce nel percorso di qualità e attenzione al benessere delle famiglie che caratterizza la struttura, oggi anche sede regionale della Banca del Latte Umano Donato. Un traguardo che premia anni di impegno e dedizione di medici, ostetriche e personale sanitario, impegnati a costruire una rete di cura che mette al centro la madre, il bambino e la comunità. (redazione@corrierecal.it)

