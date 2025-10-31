Si legge in: 1 minuto
danni ingenti
Catanzaro, incendio in un magazzino agricolo: distrutte attrezzature e animali morti
Le fiamme hanno avvolto un capannone di 800 metri quadrati. Le cause restano da accertare, mentre il violento nubifragio sta creando ulteriori criticità in città
Pubblicato il: 31/10/2025 – 10:55
CATANZARO Un magazzino agricolo di circa 800 metri quadrati, al cui interno erano presenti attrezzature agricole e animali, alcuni dei quali deceduti, è andato in fiamme a Catanzaro, in viale Europa. Sono attualmente in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Al momento non è ancora nota la causa dell’innesco. Sul capoluogo calabrese si sta abbattendo un violento nubifragio con conseguenti disagi in città e in alcuni centri della provincia.
