Nubifragio a Cropani, allagamenti nel Catanzarese. Caduti 75.4 millimetri di pioggia in un’ora – VIDEO

allerta meteo

CROPANI Un vero e proprio nubifragio si è abbattuto, in maniera estremamente localizzata, a Cropani, in provincia di Catanzaro. Le piogge incessanti hanno reso viscido l’asfalto e si consiglia massima prudenza alla guida. A Cropani Marina, la Stazione Meteorologica Sant’Elia di Catanzaro ha registrato 75.4 mm di pioggia tra le 5:49 e le 7:01 del mattino. «Un dato davvero rilevante, che spiega i disagi sull’infrastruttura stradale, con allagamenti e fanghiglia in alcuni punti del territorio». Oltre a Cropani colpiti sensibilmente anche il comune di Botricello e il quartiere marinaro di Catanzaro, dove si stanno verificando allagamenti e presenza diffusa di acqua in aree urbane. Le squadre dei Vigili del Fuoco – fa sapere il comando provinciale – proseguono senza sosta le attività di assistenza e supporto alla popolazione, monitorando l’evoluzione delle condizioni meteorologiche e delle altre criticità presenti sul territorio. Si raccomanda alla cittadinanza di prestare attenzione, evitare gli spostamenti non necessari e non attraversare zone allagate o corsi d’acqua, anche se apparentemente poco profondi. Registrati disagi anche nel Crotonese. (redazione@corriecal.it)

