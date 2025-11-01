Occhiuto trova la quadra: ecco la nuova Giunta regionale tra equilibri e incastri politici

Il nuovo esecutivo

CATANZARO Trovata la quadra e definita la nuova squadra di governo regionale. Il presidente della Regione Roberto Occhiuto è in queste ore alle prese con gli ultimi ritocchi e gli “incastri” necessari per completare la composizione della prima Giunta del suo secondo mandato, dopo giorni di intense trattative non prive di tensioni. Uno dei principali nodi da sciogliere riguardava la Lega e, in particolare, il ruolo del commissario del partito Filippo Mancuso. Secondo indiscrezioni, sarebbe prevalso il pressing del governatore, e Mancuso entrerà in Giunta come assessore e potrebbe ricoprire il ruolo di vice.

Proprio la vicepresidenza è legata a doppio filo alla presidenza del Consiglio regionale, che andrà al reggino Salvatore Cirillo, sostenuto dal coordinatore regionale di Forza Italia Francesco Cannizzaro. Occhiuto avrebbe inoltre definito gli ultimi dettagli relativi alla rappresentanza femminile, una in quota Noi Moderati e l’altra espressione diretta del presidente, proveniente dall’area reggina.

Nel frattempo si fanno sempre più insistenti le indiscrezioni sulla possibile nomina di Marcello Minenna a capo di gabinetto del presidente. Se la decisione dovesse essere confermata, Occhiuto avrebbe la possibilità di inserire nella squadra un altro assessore. Restano invece punti fermi Gianluca Gallo (Forza Italia), Giovanni Calabrese e Antonio Montuoro (entrambi di Fratelli d’Italia).

La distribuzione degli incarichi, dunque, seguirà lo schema inizialmente ipotizzato, con tre assessori per l’area Forza Italia-Occhiuto Presidente, due per Fratelli d’Italia, uno per la Lega e uno per Noi Moderati.

È previsto un allargamento della Giunta a nove componenti, con l’ingresso di un secondo assessore leghista, come nel nuovo patto con Matteo Salvini, e di un ulteriore esponente in quota Forza Italia o Occhiuto Presidente. (c. a.)

