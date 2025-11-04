Veronica Rigoni confermata come segretario particolare del presidente Roberto Occhiuto

l’incarico

CATANZARO Veronica Rigoni è stata confermata quale segretario particolare presso la struttura speciale del presidente della giunta della Regione Calabria Roberto Occhiuto. Il decreto di assegnazione è stato firmato dal dirigente del dipartimento Organizzazione e risorse umane della Regione. Vicentina di nascita, è la storica collaboratrice del governatore calabrese, già al suo fianco nella scorsa legislatura e durante la campagna elettorale.

