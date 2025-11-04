Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 21:54
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’incarico

Veronica Rigoni confermata come segretario particolare del presidente Roberto Occhiuto

Il decreto di assegnazione è stato firmato dal dirigente del dipartimento Organizzazione e risorse umane

Pubblicato il: 04/11/2025 – 21:23
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Veronica Rigoni confermata come segretario particolare del presidente Roberto Occhiuto

CATANZARO Veronica Rigoni è stata confermata quale segretario particolare presso la struttura speciale del presidente della giunta della Regione Calabria Roberto Occhiuto. Il decreto di assegnazione è stato firmato dal dirigente del dipartimento Organizzazione e risorse umane della Regione. Vicentina di nascita, è la storica collaboratrice del governatore calabrese, già al suo fianco nella scorsa legislatura e durante la campagna elettorale.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
DECRETO
Regione Calabria
rigoni
risorse umane
ROBERTO OCCHIUTO
roberto occhiuto calabria
segretario particolare occhiuto
veronica rigoni
Categorie collegate
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x