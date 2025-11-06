Skip to main content

il provvedimento

Peculato nel settore dei giochi telematici, maxi sequestro da 12 milioni di euro a Cosenza

Sotto la lente dell’Adm e dei Carabinieri il denaro relativo al prelievo unico erariale sulle somme riscosse per le giocate. Indagato un operatore

Pubblicato il: 06/11/2025 – 9:24
COSENZA Un maxi sequestro da oltre 12 milioni di euro è stato disposto a Cosenza nei confronti di un operatore economico nel settore della gestione degli apparecchi di giochi telematici da intrattenimento e divertimento con vincite in denaro. A dare esecuzione al provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Cosenza, sono stati gli operatori dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con il supporto dei carabinieri del Comando provinciale di Cosenza. Il provvedimento ha disposto il sequestro preventivo delle disponibilità finanziarie, di beni mobili e immobili per oltre 12 milioni di euro. L’uomo è indagato per il reato di peculato in ordine alle somme di denaro relative al prelievo unico erariale (PREU) sulle somme riscosse per le giocate. I dettagli verranno comunicati nel corso della conferenza stampa che si terrà oggi alle ore 10:30 presso la Procura della Repubblica di Cosenza, con il procuratore della Repubblica e la polizia giudiziaria che ha operato. 

