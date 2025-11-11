Consiglio regionale, l’azzurro Salvatore Cirillo è il nuovo presidente

il consigliere più giovane

REGGIO CALABRIA Secondo copione e secondo le previsioni della vigilia, è Salvatore Cirillo, di Forza Italia, il nuovo presidente del Consiglio regionale. La sua elezione è avvenuta nel corso dell’odierna seduta dell’assemblea di Palazzo Campanella. Per Cirillo 23 voti, superato al primo scrutinio il quorum dei 2/3 dei componenti l’assemblea (due voti sono arrivati anche dall’opposizione. Cirillo è alla seconda legislatura: alle elezioni dello scorso 5 e 6 ottobre ha riportato oltre 19mila voti, in assoluto il secondo più votato. Cirillo è il consigliere regionale più giovane. (c. a.)

