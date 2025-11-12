Cocaina e marijuana nell’auto, 34enne arrestato nel Catanzarese

i controlli

PALERMITI Nella notte del 7 novembre a Palermiti i militari della stazione carabinieri di Squillace, nell’ambito dei consueti servizi di controllo del territorio volti al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, hanno arrestato un 34enne del posto gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di vendita di sostanze stupefacenti. L’uomo, incensurato, era stato notato con atteggiamento sospetto all’interno del proprio veicolo da una pattuglia in transito nel centro abitato. All’esito della perquisizione personale e veicolare sono stati rinvenuti 19 grammi di cocaina, 24 grammi di marijuana, un bilancino digitale, un coltello a serramanico nonché circa 300 euro in contanti, ritenuto verosimile provento dell’attività di spaccio. La successiva perquisizione estesa al domicilio dell’uomo ha consentito di sequestrare ulteriori 42 grammi di marijuana e una pistola abbatti-buoi. Il soggetto è stato pertanto tratto in arresto in flagranza di reato per l’ipotesi di detenzione ai fini di cessione di sostanze stupefacenti e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. La misura oggi è stata confermata in sede di udienza di convalida. Il procedimento penale è tuttora pendente nella fase delle indagini preliminari.