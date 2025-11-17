Sospetto sversamento nel fiume Cantagalli: la schiuma preoccupa i residenti di Sant’Eufemia a Lamezia – FOTO e VIDEO

la segnalazione

LAMEZIA TERME Preoccupazione tra i cittadini di Sant’Eufemia, a Lamezia Terme, per la presenza di una densa schiuma biancastra comparsa lungo il corso del fiume Cantagalli. A supporto della segnalazione sono state fornite foto e video che mostrano chiaramente la formazione di un esteso strato di schiuma. Nelle immagini si nota un accumulo di materiale schiumoso che ha destato timori riguardo un possibile sversamento di natura inquinante.

