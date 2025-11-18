Skip to main content

18/11/2025
il faccia a faccia

Il sindaco Franz Caruso riceve ha incontrato il direttore generale del Cosenza Calcio, Salvatore Gualtieri

«Ho colto i segnali di un nuovo modo di approcciarsi con gli operatori dell’informazione e con i tifosi»

18/11/2025 – 22:01
COSENZA Il Sindaco Franz Caruso, dando corso ad una precisa richiesta, ha incontrato nel pomeriggio di oggi a Palazzo dei Bruzi, il direttore generale del Cosenza calcio, Salvatore Gualtieri. Si è trattato di un incontro cordiale nel corso del quale il primo cittadino ha apprezzato il garbo e il rispetto che il direttore generale ha avuto nei confronti dell’istituzione anche per mettere il Sindaco al corrente, sia pure a grandi linee, della strategia messa in campo dalla squadra e di quali saranno i prossimi progetti della società. “Ho espresso grande apprezzamento per la figura personale e professionale di Salvatore Gualtieri – ha detto Franz Caruso- del quale ho stima per la credibilità e serietà che lo contraddistinguono, qualità che ha saputo costruire in tanti anni di militanza attiva nel mondo delle società di calcio. Oggi si crea un rapporto istituzionale tra Gualtieri e il Sindaco di Cosenza – ha ribadito Franz Caruso. Ma questo non accorcia le distanze tra me e la proprietà, perché equivale ad un’apertura di credito nei confronti del direttore generale Gualtieri. Ho anche apprezzato – ha aggiunto Franz Caruso – che il direttore generale mi abbia informato dell’incontro avuto nei giorni scorsi con la tifoseria ed oggi con la stampa cosiddetta dissidente. In questo ho colto i segnali di un nuovo modo di approcciarsi con gli operatori dell’informazione e con i tifosi”. Dal canto suo il direttore generale del Cosenza calcio Gualtieri ha detto al Sindaco che “c’è ancora tanto da lavorare, a cominciare dalla ristrutturazione del settore giovanile, perché senza settore giovanile non si può fare calcio”. Gualtieri ha inoltre elencato altri aspetti delle nuove strategie societarie: una riflessione sullo  store del Cosenza, “che – ha detto – è un punto importante di fidelizzazione con il territorio”, il nuovo contratto con lo sponsor tecnico, il miglioramento di alcuni servizi dello stadio e la nuova veste che assumerà l’area hospitality.

