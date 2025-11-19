Vibo apre il suo “scrigno”: al via il piano di marketing territoriale per valorizzare storia e paesaggio

city branding

VIBO VALENTIA Vibo si apre al city branding e lancia un progetto per promuovere lo sviluppo turistico e culturale della città. È stata presentata ieri presso la Sala Scrigno del Valentianum il piano di marketing territoriale del Comune per rilanciare il brand del capoluogo vibonese, puntando sulle proprie eccellenze paesaggistiche, culturali e storiche. Un percorso che segue la firma del protocollo d’intesa per la nascita di un polo d’alta formazione con l’Unical, quando già il sindaco Enzo Romeo aveva anticipato la creazione di un progetto più amplio che permettesse a Vibo Valentia di far emergere le proprie potenzialità. Un logo e lo slogan “Vibo – Città di tutte le epoche”, a sottolineare la millenaria storia dell’antica Hipponion e la varietà di popoli e culture che hanno attraversato questo territorio.

«I vibonesi siano orgogliosi della loro città»

«Noi pensiamo che questa città abbia grandissime potenzialità da mostrare e che oggi sono tutte in un cassetto, tutte in uno scrigno da aprire» ha affermato il sindaco Enzo Romeo. «Noi oggi apriamo questo scrigno» aggiunge. Prima della presentazione alla città, il progetto è stato presentato anche ai tour operator che lavorano in Calabria: «I vibonesi devono essere orgogliosi di quello che è stata Vibo e di quello che è». Non solo turismo balneare lungo la costa, ma anche cultura e storia. Il progetto prevede la valorizzazione dell’archeologia, la promozione del museo, delle chiese e degli edifici storici di Vibo Valentia. «Noi ci punteremo e speriamo di avere degli imprenditori capaci che abbiano voglia di sostenerci. È un progetto molto ambizioso ma che può dare veramente lustro e nello stesso tempo economia alla città».L’obiettivo è anche inserirsi nel circuito turistico di Pizzo e Tropea, che ogni estate attirano centinaia di migliaia di visitatori. A loro si rivolge, in primis, il progetto: «Stiamo cercando di mettere Vibo al centro del percorso turistico che coinvolge Pizzo e Tropea. Molti visitatori non conoscono quello che abbiamo qui» spiega l’assessore alla cultura Stefano Soriano. (ma.ru.)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato