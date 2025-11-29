Skip to main content

Il lutto

È scomparso l’ex assessore Franco Rossi

Era stato nominato nella giunta di Mario Oliverio nel 2015

Pubblicato il: 29/11/2025 – 20:11
Si è spento all’età di 77 anni Franco Rossi, professore di Urbanistica ed ex assessore della Regione Calabria nella giunta guidata da Mario Oliverio. Laureato in Architettura alla “Sapienza” nel 1973, Rossi ha legato il suo nome a una lunga e prestigiosa carriera accademica all’Università della Calabria, dove è stato anche direttore del Dipartimento di Pianificazione Territoriale dal 2008 al 2012 e componente degli organi di governo dell’ateneo. Stimato studioso, ha svolto attività di ricerca e insegnamento anche all’estero, contribuendo alla diffusione della cultura urbanistica italiana. Nel 2015, all’inizio della legislatura regionale, Oliverio lo scelse come assessore con delega alla Pianificazione territoriale e Urbanistica, nell’ambito di una giunta formata volutamente da “professori universitari e tecnici”, chiamati a portare competenze specialistiche nella gestione del territorio.

