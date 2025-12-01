Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 14:12
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

l’evento

L’Università Mediterranea di Reggio si presenta: giovedì l’Open Day aperto a studenti e famiglie

Si svolgerà dalle 9 e vedrà la partecipazione di professori e ricercatori che presenteranno l’offerta formativa e i servizi dell’ateneo

Pubblicato il: 01/12/2025 – 14:12
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
L’Università Mediterranea di Reggio si presenta: giovedì l’Open Day aperto a studenti e famiglie

REGGIO CALABRIA Si terrà giovedì 4 dicembre dalle ore 9 l’open day dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. L’ateneo accoglierà studenti, famiglie e docenti delle scuole superiori in una giornata dedicata alla presentazione dell’offerta formativa e dei servizi. L’evento si svolgerà presso il Lotto D della Cittadella Universitaria con i partecipanti che avranno l’opportunità di incontrare professori e ricercatori, visitare i laboratori e ottenere informazioni su immatricolazioni, borse di studio, mobilità internazionale e servizi per la disabilità. Spazio anche al divertimento con le “Interviste con Leo”, la mascotte della Mediterranea, e l’animazione “Il Tuo Eroe Sei Tu!”. Si esibirà anche la band musicale “Augusto Favarolo Plastic Band”.

L’UniSchool Cup

L’iniziativa rappresenta un’occasione preziosa per orientarsi tra i diversi corsi di laurea e conoscere da vicino la vita universitaria in un ambiente dinamico e in continua crescita. L’Università Mediterranea invita tutti gli interessati a partecipare per scoprire le prospettive accademiche e le innovazioni che caratterizzano l’Ateneo reggino. In contemporanea all’open day dell’Ateneo, si terrà infatti l’evento “UniSchool Cup”, un torneo che va ben oltre la competizione sportiva: è il luogo dove fare squadra, condividere emozioni e crescere insieme. I partecipanti avranno l’opportunità di vivere l’adrenalina del campo, sentire il tifo che vibra e scoprire la magia di un gruppo che diventa una vera famiglia. Come sottolineano gli organizzatori: «Si vince insieme, si cresce insieme, si fa squadra per davvero». La giornata si chiuderà alle 17:30 con due momenti imperdibili: l’ “Accensione dell’Albero di Natale” della Mediterranea, simbolo di festa e condivisione, e la Premiazione della “UniSchool Cup”, che celebrerà i team e i valori dello sport e della collaborazione.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
open day
open day unirc
Reggio Calabria
società
UNIRC
Università
Università Mediterranea
università reggio calabria
Categorie collegate
Società
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x