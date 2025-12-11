Catanzaro, De Francesco (Pd): «Ennesima aggressione a dirigente scolastico, governo non li lasci soli»
CATANZARO «L’aggressione subìta ieri dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo ‘A. Scopelliti’ di Girifalco, Caterina Coda, da parte di un genitore, è purtroppo l’ennesimo inaccettabile episodio di violenza ai danni del corpo scolastico all’interno della scuola. Dirigenti e personale scolastico non devono essere lasciati soli. Chi si occupa dei nostri figli ha bisogno del supporto continuo delle istituzioni. Ecco perché il Pd è a fianco dei dirigenti e di tutto il personale della scuola”. Lo afferma in una nota la vice segretaria della federazione del PD di Catanzaro Maria Antonietta De Francesco. “La scuola è un luogo di apprendimento e crescita, ed è necessario sostenerne il suo ruolo educativo per garantire il diritto di operare in un ambiente sicuro e sereno anche attraverso un’alleanza tra scuola e famiglia che contribuisca alla crescita dei nostri ragazzi”. “Il governo e la Regione dovrebbero immediatamente agire per promuovere iniziative di formazione a tutela del personale, presupposto indispensabile per rendere solida la qualità dell’offerta formativa e il benessere degli studenti”. “Le istituzioni dovrebbero assicurare la presenza continua di psicologi ed educatori al fine di supportare studenti, famiglie e personale scolastico come anche un incremento del personale Ata, così da rendere più sicuri gli spazi. La prevenzione passa anche da una maggiore formazione e valorizzazione del corpo docente, anche in tema di retribuzioni”. “ Le istituzioni presenti– conclude De Francesco – accolga l’invito dell’Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità di Catanzaro per un impegno corale di istituzioni, famiglie e territorio a sostegno della scuola e della cultura del dialogo». Lo dice, in una nota, Maria Antonietta De Francesco vice segretaria PD Federazione Catanzaro.