Ultimo aggiornamento alle 20:58
la decisione

Rinascita Scott, la Corte d’appello di Catanzaro annulla l’ordine di carcerazione di Filippo Orecchio

E’ stata disposta l’immediata liberazione del detenuto, ristretto nel carcere di Sulmone. L’avvocato Antinucci: «Orientamento garantista della Corte»

Pubblicato il: 19/12/2025 – 20:58
di Fabio Benincasa
CATANZARO La Corte d’appello di Catanzaro ha annullato l’ordine di carcerazione di Filippo Orecchio condannato in via definitiva dalla Corte di Cassazione nell’ambito del maxi processo di ‘ndrangheta Rinascita Scott, con rinvio per la rideterminazione della pena previo annullamento dell’aggravante prevista dal metodo mafioso di controllo economico del territorio. L’incidente d’esecuzione – depositato il 18 dicembre, giorno della sentenza d’appello (qui le condanne) – dall’avvocato Mario Antinucci del Foro di Roma e dall’avvocato Giuseppe Orecchio del foro di Vibo Valentia, fondato sull’assenza della sentenza di rideterminazione della pena definitiva ed a valle dell’annullamento con rinvio disposto dalla Suprema Corte, è stato accolto integralmente. Con l’ordinanza, datata 19 dicembre, è stata disposta l’immediata liberazione di Orecchio. «L’orientamento garantista della Corte d’appello di Catanzaro – osserva l’avvocato Mario Antinucci – dimostra che anche nei processi per delitti di grande allarme si impongono
le regole del giusto processo alle quali nessun operatore di giustizia può sottrarsi». (redazione@corrierecal.it)

