Accelera l’emigrazione dei giovani italiani all’estero

il trend negativo

ROMA «L’emigrazione dei giovani italiani è proseguita nel corso del 2024 con passo accelerato». Lo rivela “Il Sole 24 Ore”. «Il numero di cancellazioni per l’estero è salito a quasi 78mila 18-34enni, livello massimo da quando nel 2011 il fenomeno ha iniziato ad acquisire dimensioni significative. Nel 2023 erano state più di 55.730, molto vicino ai livelli del 2029 e superiore alla media 2011-24, pari a poco più di 45mila». Secondo “Il Sole 24 Ore” la graduatoria regionale per uscite verso l’estero, stilate sulla base dei dati Istat 2024, vede al primo posto la Lombarda (quasi 15mila), seguita a distanza da Veneto (7.334), Sicilia e Campania. Il totale delle cancellazioni dal 2011 al 2024 conferma la prima posizione della Lombardia (quasi 116mila), seguita però dalla Sicilia (quasi 64mila), poi dal Veneto (circa 56mila), dalla Campania (oltre 51mila) e dal Lazio (48mila): la Calabria ha registrato 24.628 cancellazioni (2.092 nel 2023, poi 3.262 nel 2024). (redazione@corrierecal.it)

