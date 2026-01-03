Lamezia Terme pronta a inaugurare il nuovo Palazzetto dello Sport con la Final Four di Coppa Italia di Futsal

il grande evento

LAMEZIA TERME Sarà un inizio di 2026 col botto per il Futsal Calabrese. Non sarà il solito inizio con la Final Four di Coppa Italia. Sportivamente, è un appuntamento che si ripete da dodici anni, ma quello di quest’anno ha un sapore del tutto particolare.

Grazie all’impegno dell’amministrazione Comunale di Lamezia Terme, del Comitato Regionale Calabria della Lnd e della società Icierre Lamezia lo scenario sarà completamente nuovo. Tante componenti si sono mosse in sinergia, con il massimo impegno, per compiere un “Miracolo di Natale” dopo anni di rinvii e spostamenti vari. Ora tutta la Città è in fermento per veder finalmente aperto e funzionale un gioiello per molto tempo ammirato solo da lontano, che incanta con la sua forma che ricorda i sassi levigati dal mare e dal vento della Riviera dei Tramonti, con un design aerodinamico, fluido e asimmetrico, un connubio tra natura e architettura moderna ispirato al paesaggio circostante, come una “petra”. Una forma che può sfruttare al meglio la ventilazione naturale e rispettare i requisiti sismici. L’uso di una copertura in tripla membrana traslucida in ETFE e una struttura in acciaio sottile contribuisce a renderla leggera e dinamica, cambiando aspetto con la luce. Dall’interno sembra di essere sospesi nel vuoto del cielo, con effetti di luce che cambiano continuamente.

Una location unica in Italia per la sua bellezza, funzionalità e innovazione. É il Nuovo Palazzetto dello Sport di Lamezia Terme, che dopo anni di lavori è finalmente pronto ad essere utilizzato per le destinazioni per cui è stato pensato.

Un impianto costruito senza barriere architettoniche, utilizzabile quindi anche, e soprattutto, per gli sport paralimpici, che a breve saranno protagonisti con manifestazioni di altissimo livello.

Il 5 gennaio si parte con la prima manifestazione che si presenta subito con credenziali di altissimo livello; la Finale Regionale di Coppa Italia di Futsal che vede ai nastri di partenza squadre di alto profilo tecnico ed agonistico, il meglio del panorama regionale. In campo si confronteranno le due squadre in testa alla classifica, a cui si aggiungono quarta e quinta in graduatoria con elementi di categorie superiori, con un tasso tecnico che rappresenta un lusso per la categoria. Sarà uno spettacolo non solo in campo ma, ci auguriamo, anche sugli spalti dove possono prendere posto oltre tremila persone in comode sedute studiate in modo che da qualsiasi punto dell’impianto si abbia una visuale perfetta di ciò che succede in campo.

Un gioiello a cui, anche a volerlo, è difficile rendere giustizia se non ci si ritrova immersi nel suo interno.

Lunedì 5 gennaio sarà una data che resterà nella memoria storica della città. Il coronamento di un sogno accarezzato da anni che assume i contorni della realtà e ci proietta nelle competizioni nazionali e sovranazionali allargando i nostri orizzonti sportivi.

Il programma delle gare

05 gennaio 2026 (ingresso gratuito)

𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟳 – 1ª Semifinale

ASD Domenico Sport C5 Icierre Lamezia

𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟵 – 2° Semifinale

Rhegion 730 FC ASD Nuova Fabrizio C5

06 gennaio 2026

𝗗𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟵 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟮 – Futsal Day a cura Settore Giovanile Scolastico LND

𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟲.𝟯𝟬 – Finale Femminile

Lamezia Futsal ASD ASD Arcudace PALMI CLUB

𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟴.𝟯𝟬

Finale Maschile

