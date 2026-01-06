Addio ad Aurelio Chizzoniti, il cordoglio della politica e dell’avvocatura calabrese

l’ora del ricordo

REGGIO CALABRIA È scomparso all’età di 80 anni l’avvocato Aurelio Chizzoniti, noto professionista del foro reggino e figura di rilievo della vita politica e civile della città. Chizzoniti ha esercitato la professione forense per decenni con competenza, rigore e grande senso delle istituzioni, diventando un punto di riferimento per colleghi e cittadini. La sua attività non si è limitata all’ambito professionale: nel corso degli anni, ha affiancato al lavoro in tribunale un costante impegno politico e civile, ricoprendo incarichi istituzionali (presidente del Consiglio Comunale e successivamente assessore regionale al Lavoro e consigliere regionale) e partecipando attivamente al dibattito pubblico cittadino. La sua figura è stata caratterizzata da una profonda passione per il diritto, da una visione critica e da una presenza costante nella vita pubblica di Reggio Calabria, dove ha contribuito con idee, proposte e un forte senso di responsabilità verso la collettività.

Il cordoglio di Cirillo

Il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, esprime profondo cordoglio per la scomparsa dell’avvocato Aurelio Chizzoniti, «figura di riferimento della vita istituzionale e politica calabrese. «Il suo impegno ha rappresentato un contributo significativo al funzionamento delle istituzioni e alla crescita civile della Regione». Alla famiglia, alla moglie, ai figli e a quanti ne hanno condiviso il percorso umano e professionale, Cirillo rivolge «le più sentite condoglianze personali» e «la vicinanza dell’intero Consiglio regionale della Calabria». (redazione@corrierecal.it)

