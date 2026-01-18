Torna il maltempo, ciclone con Scirocco a oltre 100 km/h

previsioni

ROMA In arrivo una nuova fase di maltempo con il rischio di veri e propri nubifragi, venti di burrasca e nevicate a quote via via più basse. Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma il peggioramento delle condizioni meteo già nel corso di domenica 18 gennaio. Le prime precipitazioni sono attese sull’arco alpino centro occidentale con fiocchi a partire dagli 800/1000 metri di quota su Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia. Entro la sera nubi e piogge interesseranno buona parte delle regioni del Centro Sud e le due Isole Maggiori. La fase più intensa del maltempo è attesa tuttavia all’inizio della prossima settimana quando è previsto il passaggio di un ciclone mediterraneo. Si tratta di una macchina atmosferica particolarmente intensa, che trae la propria energia dalle acque relativamente miti del mare e dai forti venti provenienti dai quadranti meridionali. Queste correnti, attraversando il Mediterraneo, si caricano di grandi quantità di umidità, alimentando il sistema e favorendo lo sviluppo di precipitazioni abbondanti e persistenti. Le aree maggiormente esposte al rischio di precipitazioni estreme saranno soprattutto Sardegna, Sicilia e Calabria. Nel corso di lunedì 19 e martedì 20 gennaio, le precipitazioni tenderanno a intensificarsi in modo significativo, assumendo localmente anche carattere di nubifragio. I fenomeni saranno alimentati da intensi venti di Scirocco, con raffiche che potranno raggiungere i 100 km/h, causando mareggiate con onde fino a 5-6 metri di altezza lungo le coste ioniche. Secondo le stime, su alcune zone della Sardegna, in particolare nei settori sud-orientali, della Sicilia (con focus sulle province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa) e della Calabria ionica, potrebbero cadere in poche ore oltre 200 millimetri di pioggia, un quantitativo equivalente a quello che normalmente si registra in più di due mesi. Le condizioni meteo resteranno molto instabili almeno fino a mercoledì 21 gennaio. Si raccomanda pertanto di seguire costantemente gli aggiornamenti meteo e gli eventuali avvisi diramati dalla Protezione Civile, poiché si prospetta una fase di maltempo particolarmente severa.

Nel dettaglio

in montagna. Al Centro: irregolarmente nuvoloso, piogge sul pesarese. Al Sud: pioggia e rovesci sulle ioniche e sulle Isole Maggiori. Lunedì 19. Al Nord: piogge su Piemonte e Valle d’Aosta, neve in collina. Al Centro: irregolarmente nuvoloso, piovaschi su fascia adriatica. Al Sud: maltempo verso le Isole Maggiori con nubifragi e vento di burrasca. Martedì 20. Al Nord: prevalenza di sole, temperature in calo. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: forte maltempo con nubifragi e venti di burrasca. Tendenza: ancora forte maltempo al Sud con rovesci, burrasca di Scirocco e mareggiate. (Askanews)

