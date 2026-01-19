Skip to main content

Corigliano Rossano, spaccio di droga: tre arresti

Le capillari operazioni di controllo e prevenzione effettuate, in sinergia, dalla Polizia di Stato

CORIGLIANO ROSSANO Le capillari e mirate operazioni di controllo e prevenzione effettuate, in sinergia, dagli operatori della Squadra Mobile, della Squadra Volante e della Divisione Anticrimine della Questura di Cosenza, nonché dei Commissariati di P. S. distaccati di Corigliano-Rossano, Paola e Castrovillari, con l’ausilio di equipaggi del Reparto prevenzione crimine “Calabria settentrionale”, hanno portato a risultati concreti soprattutto nella lotta al fenomeno del piccolo spaccio e della detenzione di droga tra i giovanissimi, che rappresenta una delle priorità per le Forze di Polizia impegnate quotidianamente a garantire la sicurezza della collettività. Sono stati, difatti, tratti in arresto tre giovani per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, segnalate 6 persone e sequestrati, complessivamente, circa un chilo di hashish e diverse dosi di marijuana e cocaina.
Denunciate, 9 persone per diversi reati, tra i quali guida in stato di ebrezza, guida senza patente reiterata nel biennio, maltrattamenti in famiglia, porto di armi, truffa, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale, violazione della Sorveglianza Speciale, nonché eseguite, a seguito di mirata attività investigativa, 2 ordinanze di applicazione di misura cautelare del divieto di avvicinamento e di allontanamento dalla casa familiare per reati contro la persona e n. 1 ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un marito violento.
Eseguite, inoltre, 2 ordinanze di presentazione alla P.G. ed emessi 14 Avvisi Orali 4 Ammonimenti e 4 Fogli di via obbligatori. I posti di controllo, dispiegati in tutta la Provincia di Cosenza, hanno consentito, nel complesso, l’identificazione di 2370 persone, di cui 90 stranieri, il controllo di 1260 veicoli e l’elevazione di 31 contestazioni per violazioni del Codice della Strada. (redazione@corrierecal.it)

