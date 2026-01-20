Contrasto alla violenza di genere, due provvedimenti a Crotone

l’attività

CROTONE I militari della Compagnia dei Carabinieri di Crotone hanno dato esecuzione a due distinti provvedimenti dell’Autorità giudiziaria nell’ambito delle attività di contrasto ai reati contro la persona e, in particolare, alla violenza di genere. Nel primo caso, i Carabinieri della Stazione di Crotone hanno notificato a un uomo di 46 anni, residente in città, un provvedimento di divieto di avvicinamento alla persona offesa, accompagnato dall’applicazione del braccialetto elettronico antistalking. Il provvedimento è scaturito a seguito di una mirata attività investigativa che ha consentito di accertare come l’uomo avesse messo in atto numerosi comportamenti vessatori e persecutori nei confronti di una donna. Le indagini condotte dall’Arma hanno permesso di raccogliere elementi ritenuti pienamente idonei dall’Autorità giudiziaria per l’adozione della misura cautelare, finalizzata alla tutela della vittima. Parallelamente, i militari della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto hanno eseguito un ulteriore provvedimento restrittivo nei confronti di un uomo di 49 anni, residente nel comune isolitano. In questo caso, è stata disposta la sospensione dell’affidamento in prova ai servizi sociali e la conseguente traduzione presso la casa circondariale di Crotone. Il provvedimento si è reso necessario a causa delle numerose violazioni delle prescrizioni imposte all’uomo, tempestivamente accertate e segnalate dai Carabinieri all’Autorità giudiziaria competente.

Le operazioni rientrano nell’ambito delle attività quotidiane di controllo del territorio e testimoniano il costante impegno del Comando Provinciale dei Carabinieri di Crotone nel prevenire e contrastare il fenomeno della violenza di genere e dei reati contro la persona. Determinante, come sempre, si conferma il coordinamento con la Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal Procuratore Domenico Guarascio.

