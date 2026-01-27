Skip to main content

il valore della memoria

«La Giornata della Memoria non è solo una data. Ricordare è una responsabilità politica e civile»

La riflessione del consigliere regionale Bruno (Tridico Presidente)

Pubblicato il: 27/01/2026 – 13:21
CATANZARO «Il 27 gennaio non è solo una data sul calendario. È un giorno che chiede rispetto e consapevolezza». Così il consigliere regionale Enzo Bruno, capogruppo di Tridico Presidente, interviene in occasione della Giornata della Memoria. «La Giornata della Memoria – afferma Bruno – non ci ricorda soltanto la liberazione di Auschwitz nel 1945, ma ci costringe a guardare in faccia ciò che è stato davvero: donne, uomini e bambini privati di tutto, perfino del nome, ridotti a numeri, spogliati della dignità prima ancora che della vita». Nel suo intervento, Bruno richiama le parole di Primo Levi: «Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate: anche le nostre». «Sono parole – sottolinea – che oggi pesano più che mai». Per il capogruppo regionale, la Shoah non può essere relegata a una parentesi del passato. «Non è stato un incidente della storia – ribadisce – ma il risultato di scelte politiche, culturali e sociali precise: leggi razziali, propaganda dell’odio, silenzi e complicità. Ed è per questo che ricordare non può essere un gesto formale o rituale». «Ricordare significa prendere posizione – aggiunge Bruno – significa interrogare il presente, in un tempo in cui razzismo, antisemitismo e linguaggi di odio tornano a farsi strada, a volte in modo esplicito, altre in forme più subdole». «La memoria non è retorica – conclude – è un impegno quotidiano. È difesa dei valori dell’antifascismo, della Costituzione, dell’uguaglianza e della libertà. Custodire la memoria vuol dire scegliere ogni giorno da che parte stare: dalla parte dei diritti, della dignità, dell’umanità. Perché ricordare non è guardare indietro, ma tenere gli occhi aperti sul presente e assumersi una responsabilità verso il futuro».

