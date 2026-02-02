Catanzaro, ingaggiato il difensore Fellipe Jack. Di Chiara all’Arezzo. Ufficiale la permanenza di Cisse

il mercato delle aquile

CATANZARO Nell’ultimo giorno di calciomercato, in casa Catanzaro si definiscono alcune operazioni già impostate nei giorni scorsi, mentre da qui alle ore 20 non sono escluse ulteriori novità. È ufficiale la permanenza in giallorosso di Alphadjo Cisse. Il centrocampista offensivo classe 2006, rientrato anticipatamente dal prestito al Verona, è stato ceduto dalla società gialloblù al Milan che ha poi trasferito il calciatore nuovamente al Catanzaro con la formula del prestito fino a giugno 2026. Una notizia attesa e ormai nota da giorni (ieri le visite mediche del calciatore con i rossoneri), che trova ora la conferma definitiva. Il difensore Gianluca Di Chiara passa a titolo definitivo all’Arezzo.

Per un difensore che parte, uno che arriva: Fellipe Jack. Il club giallorosso ha infatti acquisito dal Como 1907, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, le prestazioni sportive del difensore classe 2006. Nato in Brasile ma naturalizzato italiano, Jack ha disputato la prima parte della stagione con lo Spezia.

Fellipe Jack

