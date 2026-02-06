Altomonte sotto l’acqua: criticità nelle strade e proprietà allagate. Smottamento sulla SP120 – VIDEO

il maltempo

ALTOMONTE Il maltempo continua a insistere sulla Calabria, con una nuova giornata segnata dall’allerta meteo arancione diramata per le aree tirreniche del Cosentino, del Catanzarese e del Vibonese. In via precauzionale, numerosi Comuni hanno disposto la chiusura delle scuole e di altre strutture pubbliche, mentre la Protezione civile monitora l’evolversi della perturbazione.

Le piogge stanno interessando soprattutto la parte centro-orientale della regione, con precipitazioni diffuse sul massiccio della Sila. Al momento, secondo i primi riscontri, non si registrano danni strutturali o criticità di rilievo, ma l’attenzione resta alta per il rischio idrogeologico.

Una delle situazioni più problematiche si registra ad Altomonte, nel Cosentino, dove le piogge intense hanno causato uno smottamento sulla Strada Provinciale 120 e allagamenti lungo diverse strade, con accumuli di acqua e fango che hanno reso difficoltosa la circolazione. In alcune zone, proprietà private risultano completamente allagate, costringendo i residenti a fronteggiare disagi significativi. Il sistema di deflusso delle acque ha mostrato criticità, soprattutto nelle aree più basse e lungo i tratti in pendenza.

Il maltempo, accompagnato anche da forti raffiche di vento, sta colpendo altre zone del Cosentino. Segnalazioni di disagi arrivano da Tarsia e San Fili, dove il vento e le precipitazioni stanno creando problemi alla viabilità e richiedono particolare prudenza negli spostamenti.

Le autorità locali invitano la popolazione a limitare gli spostamenti non necessari e a prestare attenzione nelle zone più esposte. Le prossime ore saranno decisive per valutare l’evoluzione del fronte perturbato e l’eventuale necessità di ulteriori interventi di prevenzione e messa in sicurezza del territorio.

Lamensa: «La Provincia è intervenuta con tempestività»

Sulla situazione di maltempo nel Cosentino è intervenuto pochi minuti fa il presidente della Provincia di Cosenza Giancarlo Lamensa: «Desidero rassicurare i cittadini che la Provincia di Cosenza è intervenuta con tempestività: entro un’ora dalla segnalazione sono stati attivati uomini e mezzi che hanno consentito il ripristino del normale transito lungo la SP 131. Dalle verifiche tecniche effettuate, le criticità registrate risultano connesse al convogliamento delle acque provenienti principalmente dalla viabilità comunale e dall’accumulo di detriti sui terreni privati attigui che hanno determinato l’allagamento della sede stradale provinciale. Per questo motivo stiamo già procedendo con la pulizia delle cunette e con interventi mirati a migliorare e facilitare il corretto deflusso delle acque, così da prevenire il ripetersi del problema.

Per quanto riguarda l’importante smottamento che ha interessato la SP120 nello stesso Comune di Altomonte, a breve inizieranno i lavori di ripristino e messa in sicurezza non appena il tempo migliorerà, avendo già ottenuto un finanziamento di 400.000,00€ per l’Annualità 2026.

In merito allo storico ponte dei primi del secolo sul fiume Lao al km 4+400 sulla SP 9, tra il Comune di Santa Domenica Talao e Orsomarso, sono state effettuate le prime verifiche tecniche che evidenziano, allo stato, un possibile scalzamento del rivestimento della pila. Sarà necessario attendere l’abbassamento del livello dell’acqua per effettuare controlli più approfonditi e dettagliati. Nel frattempo continuiamo a monitorare costantemente la situazione per garantire la massima sicurezza della viabilità. La sicurezza dei cittadini e la piena funzionalità delle nostre strade restano una priorità assoluta. Continueremo a lavorare con attenzione e responsabilità, collaborando con tutti gli enti competenti nell’interesse delle comunità locali». (redazione@corrierecal.it)

