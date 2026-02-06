Vibo Valentia, scoperte imbarcazioni battenti bandiera estera prive della necessaria documentazione

i controlli

VIBO VALENTIA Nell’ambito delle attività di pattugliamento marittimo e monitoraggio delle unità da diporto sia in mare che nelle darsene portuali della costa tirrenica, i finanzieri hanno individuato diverse imbarcazioni di lusso, battenti bandiera estera, i cui proprietari avevano omesso di indicare il relativo valore nel quadro RW della dichiarazione dei redditi riferito alle unità da diporto immatricolate fuori dal territorio dello Stato. In particolare, veniva accertato che i contribuenti, fiscalmente residenti in Italia, detenevano imbarcazioni battenti bandiera estera senza aver provveduto alla dichiarazione del bene detenuto all’estero ai fini del monitoraggio fiscale per un totale di oltre 500.000 euro. Per le violazioni constatate dai finanzieri, le sanzioni amministrative pecuniarie previste ammontano fino a un massimo di circa 80.000 euro e saranno irrogate dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di competenza. Tale fenomeno, conosciuto come “flagging out”, consiste nell’iscrizione in registri navali esteri di imbarcazione da diporto, con conseguente abbattimento dei costi di gestione grazie a normative più vantaggiose in materia di sicurezza, assicurazione e fiscalità, in omissione degli obblighi dichiarativi previsti dalla normativa italiana sul monitoraggio fiscale.