Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 16:35
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

l’ordinanza

Allerta arancione, domani a Rende scuole, asili nido e Unical chiusi

Off limits per tutta la giornata di giovedì 12 febbraio anche tutti i luoghi pubblici di pertinenza comunale

Pubblicato il: 11/02/2026 – 14:31
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Allerta arancione, domani a Rende scuole, asili nido e Unical chiusi

RENDE In seguito all’allerta meteo arancione, segnalata dalla Protezione Civile della Calabria (documento 57 dell’11/02/2026), resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado e tutti i luoghi pubblici di pertinenza comunale per tutto giovedì 12 febbraio. Lo ha stabilito il sindaco di Rende, Sandro Principe, con l’Ordinanza 31 dell’11/02/2026.

In particolare, l’Ordinanza 31 prevede:

  • La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche, private e paritarie, compresi gli asili nido, ricadenti nel territorio del Comune di Rende;
  • La sospensione delle attività didattiche in presenza presso le sedi dell’Università della Calabria ricadenti nel territorio comunale;
  • La chiusura dei nidi d’infanzia (pubblici e privati) e dei centri diurni;
  • La chiusura di tutti i parchi pubblici, delle ville comunali, del cimitero e delle aree ludiche cittadine, con divieto assoluto di accesso, al fine di prevenire rischi derivanti dalla possibile caduta di rami o alberature.

Inoltre, considerata la pericolosità potenziale delle condizioni meteorologiche, si raccomandano a tutta la cittadinanza i seguenti comportamenti di prudenza:

  • Non mettersi in viaggio se non per motivi di stretta necessità.
  • Evitare di percorrere e sostare in prossimità di sottopassi, argini di corsi d’acqua, ponti e aree soggette a possibili allagamenti o frane.
  • Mettere in sicurezza oggetti posti su balconi o aree esterne che potrebbero essere spostati dal vento.
  • Prestare la massima attenzione alla guida, in particolare per la possibile presenza di detriti o allagamenti sulla carreggiata.

Il Comune, invece, resterà aperto e le procedure concorsuali in essere continueranno normalmente.

Argomenti
allerta arancione cosenza
allerta arancione rende
allerta meteo scuole chiuse a rende
CRONACA
unical chiusa a rende
Categorie collegate
Cosenza
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x