Allerta arancione, domani a Rende scuole, asili nido e Unical chiusi

l’ordinanza

RENDE In seguito all’allerta meteo arancione, segnalata dalla Protezione Civile della Calabria (documento 57 dell’11/02/2026), resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado e tutti i luoghi pubblici di pertinenza comunale per tutto giovedì 12 febbraio. Lo ha stabilito il sindaco di Rende, Sandro Principe, con l’Ordinanza 31 dell’11/02/2026.

In particolare, l’Ordinanza 31 prevede:

La chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche, private e paritarie, compresi gli asili nido, ricadenti nel territorio del Comune di Rende;

La sospensione delle attività didattiche in presenza presso le sedi dell'Università della Calabria ricadenti nel territorio comunale;

La chiusura dei nidi d'infanzia (pubblici e privati) e dei centri diurni;

La chiusura di tutti i parchi pubblici, delle ville comunali, del cimitero e delle aree ludiche cittadine, con divieto assoluto di accesso, al fine di prevenire rischi derivanti dalla possibile caduta di rami o alberature.

Inoltre, considerata la pericolosità potenziale delle condizioni meteorologiche, si raccomandano a tutta la cittadinanza i seguenti comportamenti di prudenza:

Non mettersi in viaggio se non per motivi di stretta necessità.

Evitare di percorrere e sostare in prossimità di sottopassi, argini di corsi d'acqua, ponti e aree soggette a possibili allagamenti o frane.

Mettere in sicurezza oggetti posti su balconi o aree esterne che potrebbero essere spostati dal vento.

Prestare la massima attenzione alla guida, in particolare per la possibile presenza di detriti o allagamenti sulla carreggiata.

Il Comune, invece, resterà aperto e le procedure concorsuali in essere continueranno normalmente.