Giallo nel Cosentino, trovato un altro cadavere ad Amantea

avviate le indagini

AMANTEA Un altro cadavere è stato rinvenuto sulle coste cosentine. Le mareggiate hanno restituito un corpo senza vita in avanzato stato di decomposizione che è stato rinvenuto sulla spiaggia di Amantea, sul Tirreno cosentino. Alcuni passanti che erano in zona per guardare il mare in tempesta hanno notato sull’arenile qualcosa di strano che hanno descritto come “un tronco” e hanno avvisato la Capitaneria di Porto. Da quanto si è appreso, si tratta di un cadavere irriconoscibile. Del caso è stata informata la Procura di Paola e le forze dell’ordine. Saranno gli esiti degli accertamenti medico-legali che potranno dare un’identità al cadavere. Domenica un altro cadavere è stato trovato sulla spiaggia di Scalea, sull’Alto Tirreno cosentino. A una prima analisi, si dovrebbe trattare del cadavere di una donna anche se sarà necessario attendere gli esiti degli esami medico-legali. Non è escluso che si possa trattare di corpi appartenenti a migranti che viaggiavano su qualche imbarcazione naufragata lontano dalla Calabria, trasportati sulle coste cosentine dalla corrente e dalle forti mareggiate. (AGI)

