Ultimo aggiornamento alle 12:20
i danni e i pericoli

Amantea, appello del sindaco ai curiosi: «Basta selfie e video sul lungomare distrutto dalle onde»

Pellegrino e la sua vice Policicchio invitano la cittadinanza a non recarsi nei luoghi colpiti dalla mareggiata. «Rischio crolli, a breve il ripristino»

Pubblicato il: 15/02/2026 – 12:20
AMANTEA Nei giorni del violentissimo nubifragio che ha colpito il versante tirrenico cosentino, un cittadino di Amantea è stato travolto da un’onda mentre percorreva in auto un tratto del lungomare interdetto al traffico pedonale e veicolare: è per evitare altri episodi del genere che il primo cittadino della località turistica, Vincenzo Pellegrino (nella foto), ha affidato ai canali social un appello alla cittadinanza a non recarsi nei luoghi colpiti dalla furia delle onde per scattare foto o girare dei video. Parlando dalla frazione di Campora San Giovanni, proprio davanti a un tratto di strada letteralmente devastato dalle mareggiate delle ultime ore, Pellegrino e la sua vice Policicchio hanno consigliato agli amanteani di tutelare la propria incolumità: l’asfalto su gran parte di quel litorale sta via via cedendo, dopo essersi “svuotato” nella parte inferiore scavata dal terreno andatosi ad inzuppare per via delle forti precipitazioni. Oltre a rinnovare con forza l’appello a non frequentare questi posti ad alto rischio, il sindaco di Amantea ha annunciato che i luoghi maggiormente colpiti dal maltempo saranno, presto, oggetto di lavori in somma urgenza ma ha invocato la collaborazione della cittadinanza proprio perhé tutto possa svolgersi nel modo più agevole e rapido possibile. (redazione@corrierecal.it)

